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РФ может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, - ISW

14 апреля, 2023 пятница
06:28
война с Россией

Российская Федерация может превратиться в серьезную угрозу для Украины в долгосрочной перспективе, несмотря на серьезные проблемы с формированием вооруженных сил в настоящее время

Об этом пишет Институт изучения войны.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов заявил, что российские усилия по мобилизации стагнируют из-за растущего осознания россиянами того, что уровень смертности российских оккупантов в Украине высок.

Также, по его словам, Москва создает "альтернативные частные военные компании" (ЧВК), чтобы восполнить эти пробелы, но эти ЧВК не будут такими мощными, как группа Вагнера в ближайшем будущем.

"Украина и ее союзники не должны недооценивать возможности российской армии в долгосрочной перспективе для длительной войны на истощение, поскольку Россия может возродиться, используя свое население и оборонно-промышленную базу, чтобы угрожать Украине и НАТО, если президент России Владимир Путин решит фундаментально изменить стратегическую стратегию России по распределению ресурсов в долгосрочной перспективе. Например, министр обороны России Сергей Шойгу 17 января объявил о планах в течение нескольких лет сформировать 12 новых маневренных дивизий", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают: однако Кремль еще не взялся за необходимую реорганизацию своих военных усилий. Текущие российские полумеры и децентрализованные усилия по вербовке для восстановления сил, такие как криптомобилизация, опора на российские регионы для привлечения волонтеров, полагаясь на новые небольшие ЧВК и давление на различные российские государственные предприятия, чтобы они спонсировали и оплачивали вербовочные кампании, требуют изменений.

Институт также отмечает, что РФ не может проводить широкомасштабные наступательные операции по нескольким направлениям одновременно.

Эксперты приводят в пример заявление Громова от 13 апреля о том, что Москва перебросила силы из района Авдеевки для усиления наступательных действий вокруг Бахмута.

В то же время бригадный генерал указал, что РФ примерно с 30 марта потеряла около 4000 единиц личного состава ЧВК Вагнера и обычных войск в Бахмуте.

"Заявление Громова подтверждает оценку о том, что российская армия – в своей нынешней форме – не способна проводить широкомасштабные наступательные кампании на нескольких направлениях одновременно", – добавляют в ISW.

  • Ранее американские аналитики писали, что российское минобороны использует наемников ЧВК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы свести к минимуму потери среди кадровой армии.
Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
Бахмут
Вагнергейт
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