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ISW: Решение Путина не ликвидировать ЧВК Вагнера ставит его в неудобное положение

10 июля, 2023 понедельник
06:31
Война с Россией ЧВК Вагнер

Решение российского президента Владимира Путина не ликвидировать группу Вагнера и преследовать участников мятежа ставит его и подчиненных в неудобное положение

Об этом отмечают аналитики в ISW.

Чтобы представить военную компанию как профессиональную организацию, неизвестные выложили в сеть 9 июля изображение, похожее на устав ЧВК Вагнер.

"В документе сказано, что основополагающими принципами вагнеровцев является борьба в войне России против Украины и верная служба президенту РФ и российскому народу. В то же время решение Путина не наказывать группу Вагнер и не преследовать участников мятежа ставит его самого и его подчиненных в неудобное положение", - предполагают аналитики

В то же время, отмечается, что остается непонятным, кому выгодна утечка предполагаемого учредительского документа Вагнера, поскольку этот документ делает группу Вагнера профессиональной и привлекательной по сравнению с регулярными российскими военными.

Сообщается, что Вагнер все еще проводит вербовку в России, в то время как минобороны России, как сообщается, проводит конкурентную работу по найму бойцов Вагнера для подписания контрактов с МО.

Решение Путина не избавляться от группы Вагнера усложняет для него и других российских влиятельных игроков знания о том, как взаимодействовать с ними и ее лидерами и боевиками.

Мятеж Пригожина, договоренности с Лукашенко и отъезд в Беларусь

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнера. Главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников уходят на Москву. Боевики зашли в несколько областей и двигались в столицу РФ, а в Москве на въезде сооружали огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнера остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – президент РФ дал бойцам ПИК Вагнера три варианта будущих действий.

27 июня Федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Евгений Пригожин.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В свою очередь в украинской разведке отметили, что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил, что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке .

Россия
Владимир Путин
Вагнергейт
Военные новости
Мятеж Вагнера
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