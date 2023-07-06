Об этом пишут белорусские СМИ.

По словам Лукашенко, вагнеровцы находятся в полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

"Насколько я проинформирован, бойцы находятся в своих лагерях. По Пригожину он находится в Питере (Санкт-Петербурге, - ред.). На территории Беларуси его нет", - сказал белорусский диктатор.

Он подчеркнул, что согласился разместить вагнеровцев при одном условии.

"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован", – сказал Лукашенко.

От кого нужно будет защищать Беларусь, он не уточнил.

Что известно о перебазировании вагнеровцев в Беларусь

После мятежа Пригожина, состоявшегося в конце июня в РФ, была достигнута договоренность о перебазировании вагнеровцев в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. 29 июня в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси строят палаточный лагерь. Радио Свобода предполагала, что это для вагнеровцев.

3 июля российские СМИ опубликовали фото , сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси.

4 июля в украинской разведке отметили , что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет там постоянно. Очевидно, речь идет о опрокидывании части вагнеровцев.