ISW предупредил, что россияне могут сменить приоритеты на Донбассе, чтобы отвлечь внимание ВСУ на юге
Оккупанты могут изменить приоритеты наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от контрнаступательных действий на юге Украины
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.
Аналитики говорят, что за последнее время российские войска якобы сократили свои наступательные действия к востоку от города Северск, что в Бахмутском районе Донбасса. С 6 августа они проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населённых пунктов.
Но с 11 августа российские войска увеличили количество ограниченных наземных атак в районе Северска. Эти атаки вместе с продолжением наступлений в направлении Бахмута могут стать попыткой оттянуть украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области.
Аналитиков ISW считают, что таким образом оккупанты могут пробовать отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и могут создавать условия для перехода в контрнаступление. Да, российские войска надеются сместить внимание с юга, чтобы ослабить давление на собственные операции вдоль южной оси.
- Напомним, в Николаевской области украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам российских оккупантов
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