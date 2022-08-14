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ISW предупредил, что россияне могут сменить приоритеты на Донбассе, чтобы отвлечь внимание ВСУ на юге

14 августа, 2022 воскресенье
06:05
война с Россией Оккупанты пытались прорвать оборону украинских войск в Донецкой области, однако понесли потери, - Генштаб ВСУ

Оккупанты могут изменить приоритеты наступления на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от контрнаступательных действий на юге Украины

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в своем отчете.

Аналитики говорят, что за последнее время российские войска якобы сократили свои наступательные действия к востоку от города Северск, что в Бахмутском районе Донбасса. С 6 августа они проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населённых пунктов.

Но с 11 августа российские войска увеличили количество ограниченных наземных атак в районе Северска. Эти атаки вместе с продолжением наступлений в направлении Бахмута могут стать попыткой оттянуть украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области.

Аналитиков ISW считают, что таким образом оккупанты могут пробовать отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводят эффективные контратаки и могут создавать условия для перехода в контрнаступление. Да, российские войска надеются сместить внимание с юга, чтобы ослабить давление на собственные операции вдоль южной оси.

  • Напомним, в Николаевской области украинская авиация нанесла удары по опорным пунктам российских оккупантов

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