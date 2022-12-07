Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что администрация российского президента прямо отрицала слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.

ISW говорит, что Кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал для уменьшения беспокойства среди широкой российской общественности по поводу войны.

Так, в Институте отметили, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным поводом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы России. В свою очередь московские чиновники даже расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу, что раньше можно было наблюдать только в отдаленных городах и поселках летом 2022 года на фоне кампаний по набору добровольцев.

"Однако этих информационных условий недостаточно, чтобы убедить российское население в целом в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные мероприятия по набору добровольцев в течение лета", - говорится в отчете.

Эксперты подчеркивают, что Кремль рискует еще больше нанести ущерб своему доверию, объявляя мобилизацию, которую предусмотрели неофициальные источники, но не обсуждали российские официальные лица.

"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, общей мобилизации или даже официальном объявлении войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе", - подчеркнули в Институте.

Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период.

"Кремлю понадобилось почти три месяца, чтобы подготовить некоторые из подразделений (частично мобилизованных, – ред.), тогда как другие плохо подготовленные и плохо обеспеченные мобилизованные элементы были преждевременно отправлены на передовую", – информируют аналитики.

Усилия Кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и материальные ресурсы в свой персонал, а эти требования согласуются с отсутствием долгосрочного стратегического планирования, добавляют эксперты.

Другие ключевые выводы Института изучения войны:

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