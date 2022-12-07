ISW: Кремль, вероятно, готовится ко второй волне мобилизации
Кремль пытается настроить население РФ на будущие волны мобилизации, несмотря на официальные возражения по этому поводу
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отметили, что администрация российского президента прямо отрицала слухи о второй волне мобилизации, очевидно, пытаясь унять растущее недовольство в российском обществе.
ISW говорит, что Кремль, похоже, отходит от ограниченных сообщений о войне, которые он использовал для уменьшения беспокойства среди широкой российской общественности по поводу войны.
Так, в Институте отметили, что Белгородская и Курская области объявили о формировании отрядов территориальной обороны, подвергая многих гражданских лиц опасности войны под абсурдным поводом угрозы украинского наземного вторжения в приграничные регионы России. В свою очередь московские чиновники даже расклеили объявления о специальной военной операции по всему городу, что раньше можно было наблюдать только в отдаленных городах и поселках летом 2022 года на фоне кампаний по набору добровольцев.
"Однако этих информационных условий недостаточно, чтобы убедить российское население в целом в необходимости дополнительной мобилизации, учитывая низкую реакцию на рекламные мероприятия по набору добровольцев в течение лета", - говорится в отчете.
Эксперты подчеркивают, что Кремль рискует еще больше нанести ущерб своему доверию, объявляя мобилизацию, которую предусмотрели неофициальные источники, но не обсуждали российские официальные лица.
"Решение Путина отдать приказ о второй волне мобилизации, общей мобилизации или даже официальном объявлении войны Украине не устранит внутренние ограничения российской военной мощи, доступной для войны в Украине в краткосрочной перспективе", - подчеркнули в Институте.
Министерство обороны России может одновременно готовить лишь около 130 тыс. призывников во время двухлетнего призывного цикла в мирное время и с трудом пытается подготовить большее количество мобилизованных мужчин за более короткий период.
"Кремлю понадобилось почти три месяца, чтобы подготовить некоторые из подразделений (частично мобилизованных, – ред.), тогда как другие плохо подготовленные и плохо обеспеченные мобилизованные элементы были преждевременно отправлены на передовую", – информируют аналитики.
Усилия Кремля по формированию вооруженных сил остаются зависимыми от его способности инвестировать время и материальные ресурсы в свой персонал, а эти требования согласуются с отсутствием долгосрочного стратегического планирования, добавляют эксперты.
Другие ключевые выводы Института изучения войны:
- Бывший главарь пророссийских боевиков Игорь Гиркин вернулся в информационное пространство после почти двухмесячного пребывания на войне в Украине и использовал это, чтобы предложить жестокий рассказ о ситуации на передовом из первых уст
- Украинские силы, вероятно, добились недавних успехов в северо-восточной части Харьковской области, а российские силы проводили ограниченные атаки и оборонялись от украинских контрнаступательных действий
- Российские войска продолжали вести наземные атаки вблизи Бахмута и Авдеевки
- Российские источники утверждали, что российские войска совершили незначительное территориальное продвижение вблизи Бахмута, но им не удалось окружить город
- Российские власти, скорее всего, проводят информационную операцию, чтобы убедить россиян в безопасности и целостности Керченского моста после ремонта пролета моста
- Представитель МИД России Мария Захарова 5 декабря опровергла слухи о том, что РФ готовится выйти из Запорожской атомной электростанции или передать ее
- Захватчики продолжили ужесточать меры безопасности на оккупированных территориях
6 декабря губернаторы Белгородской и Курской областей объявили о создании территориальной обороны для "защиты границ государства".
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