Об этом областные руководители написали в телеграме.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что батальоны будут формировать из тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может принимать участия в войне, однако "желает при необходимости встать на защиту Родины". Отмечается, что будут готовить терробороновцев инструкторы, прошедшие много "локальных войн".

"Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью приступить к подготовке и формированию отрядов территориальной обороны или самообороны", - пишет Гладков.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о создании народной дружины "Патриот". Туда будут набирать добровольцев после серьезного отбора и боевой подготовки.

"Курская область снова на защите границ государства", - пишет Старовойт.

В России заявили , что 6 декабря два беспилотника атаковали комбинат "Слава", находящийся в 80 км от границы с Украиной в Брянской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb