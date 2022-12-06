В Белгородской и Курской областях РФ объявили о создании отрядов терробороны
Губернаторы Белгородской и Курской областей объявили о создании территориальной обороны для "защиты границ государства"
Об этом областные руководители написали в телеграме.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что батальоны будут формировать из тех, кто по состоянию здоровья или по возрасту не может принимать участия в войне, однако "желает при необходимости встать на защиту Родины". Отмечается, что будут готовить терробороновцев инструкторы, прошедшие много "локальных войн".
"Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области с необходимостью приступить к подготовке и формированию отрядов территориальной обороны или самообороны", - пишет Гладков.
В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о создании народной дружины "Патриот". Туда будут набирать добровольцев после серьезного отбора и боевой подготовки.
"Курская область снова на защите границ государства", - пишет Старовойт.
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