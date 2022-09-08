История в деталях: в NASA отреставрировали фотографии миссии Apollo, доставившей людей на Луну
В Космическом центре Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, храню 35 тысяч оригинальных фотографий с исторических миссий NASA Apollo на Луну, впервые за 50 лет эти фотографии были отреставрированы, пиксель за пикселем, чтобы показать изображение с поразительной детализацией
Об этом пишет издание Universemagazine.
Там отметили, что идея реставрации пришла в то время, когда человечество снова возвращается на Луне уже с новой программой Artemis, цель которой высадить на поверхности нашего спутника первую женщину и афроамериканца.
"Теперь благодаря волшебству фотореставратора Энди Сондерса мы можем снова исследовать исторические события в беспрецедентных деталях. Собранные вместе в великолепной новой книге Apollo Remastered, Сондерс, который является одним из ведущих экспертов NASA по цифровой реставрации, использовал передовые методы и навыки которые когда-либо создавали. Эти фотографии очень точно показывают, какой была Луна на самом деле", - пишут в издании.
В декабре этого года исполняется 50 лет с тех пор, как в последний раз люди ступили на Луну и сделали на ее поверхности последние кадры.
"В следующее десятилетие мы можем надеяться не только на новые впечатляющие фотографии с поверхности Луны, но и возможность взглянуть на наш спутник совсем по-другому благодаря 360-градусному видео или через очки VR-гарнитур, которые позволят нам почувствовать себя астронавтом", - добавляют в издании.
- Напомним, NASA заплатит $228 млн за скафандры, в которых люди снова вернутся на Луну
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