Об этом пишет издание Universemagazine.

Там отметили, что идея реставрации пришла в то время, когда человечество снова возвращается на Луне уже с новой программой Artemis, цель которой высадить на поверхности нашего спутника первую женщину и афроамериканца.

"Теперь благодаря волшебству фотореставратора Энди Сондерса мы можем снова исследовать исторические события в беспрецедентных деталях. Собранные вместе в великолепной новой книге Apollo Remastered, Сондерс, который является одним из ведущих экспертов NASA по цифровой реставрации, использовал передовые методы и навыки которые когда-либо создавали. Эти фотографии очень точно показывают, какой была Луна на самом деле", - пишут в издании.

В декабре этого года исполняется 50 лет с тех пор, как в последний раз люди ступили на Луну и сделали на ее поверхности последние кадры.

"В следующее десятилетие мы можем надеяться не только на новые впечатляющие фотографии с поверхности Луны, но и возможность взглянуть на наш спутник совсем по-другому благодаря 360-градусному видео или через очки VR-гарнитур, которые позволят нам почувствовать себя астронавтом", - добавляют в издании.

Напомним, NASA заплатит $228 млн за скафандры, в которых люди снова вернутся на Луну

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb