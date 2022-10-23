Испания отправит 14 истребителей в Болгарию и Румынию

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление министерства обороны Испании.

Министерство обороны Испании сделало такое заявление 22 октября, спустя два дня после того, как Минобороны Болгарии заявило, что Мадрид собирается отправить около восьми самолетов в ближайшие дни.

Там добавили, что шесть истребителей Eurofighter и 130 военных будут отправлены в Болгарию в период с середины ноября по начало декабря для обучения.

По данным Минобороны Болгарии, испанские истребители Eurofighter должны прибыть в Болгарию 1 ноября и до 23 декабря будут выполнять операции по охране воздушного пространства вместе с болгарскими ВВС.

Болгария, член НАТО с 2004 года, уже приняла около 1000 военнослужащих альянса под итальянским командованием.

В своем заявлении Испания заявила, что развертывание восьми истребителей F18M и 130 военнослужащих ВВС будут действовать и в Румынии в период с декабря по март 2023 года в рамках стратегии НАТО по "реагированию и сдерживанию".

Напомним, Испания оперативно передает Украине 5 мощных электрогенераторов.