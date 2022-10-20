Испания оперативно передает Украине 5 мощных электрогенераторов
Министерство обороны Испании в среду объявило, что передаст Украине электрогенераторы в связи с недавними атаками России на украинскую электрическую инфраструктуру.
Об этом сообщает Министерство обороны Испании.
Уточняется, что Испания передаст предоставленные воздушно-космическими войсками четыре генератора мощностью 400 киловатт и один – мощностью 150 киловатт.
"Генераторы уже переданы оператору оборонной логистики и в течение следующих трех дней будут доставлены наземным транспортом в логистический хаб по приему и распределению материальной помощи Украине, расположенному на территории Польши", – уточняет Минобороны Испании.
- В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.
- 19 октября в Киеве и области уже начались отключение электроэнергии во избежание аварий.
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