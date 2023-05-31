Ирина Геращенко: Рада поддержала обращение к президенту о награждении Олега Барны и его побратимов, погибших во время штурма вражеских позиций

Об этом говорится на сайте партии "ЕС".

"Важно! Во вторник ВР поддержала запрос к президенту Зеленскому и министру обороны относительно награждения государственными наградами Олега Барны и его 8 побратимов, погибших под Угледаром при выполнении боевого задания. Погибли, как герои. Спасибо всем коллегам, поддержавшим запрос", – написала Геращенко в Facebook.

Народный депутат 8-го созыва Олег Барна погиб в бою на Донетчине во время штурмовых действий вблизи села Павловка в апреле этого года.

Олег Барна был активным общественно-политическим деятелем, начиная со студенческой голодовки в 1990 году под названием "Революция на граните" до Революции Достоинства, где был ранен при обстреле 18 февраля 2014 года. В июле 2014 года пошел добровольцем в зону АТО. Когда же враг вторгся в нашу страну с новой силой в 2022-м, снова пошел ее защищать. Сначала служил в составе 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Данила Апостола, затем в 68-й отдельной егерской бригаде имени Олексы Довбуша.

Как сообщили в бригаде, Олег Барна вместе с побратимами погиб во время штурма вражеских позиций. "С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика старший сержант Олег Барна. Пан Олег известен всем, как экс народный депутат восьмого созыва, но для нас он – побратим, который на равных со всеми выполнял боевые задачи. Когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не колебался ни минуты. Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят. Вечная память всем павшим за Украину! За каждую жизнь наших бойцов будет месть в десятикратном размере", – написали военные.