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OPINION

ИПСО "с особым цинизмом"

Оксана Забужко
17 мартa, 2023 пятница
18:04
Мнение

Еще раз о фильме, который снимает российский кинорежиссер в Украине о наших сиротах

Очень мощная, "комплексная" российская информатака "из всех стволов" развернулась на западном фронте в последнее время — не обо всем моей физической возможности рассказывать, дай Бог, успевать "отражаться" на "своих" участках, но этот сюжет распространяю сама. И вас призываю распространить, потому что это уже ИПСО "с особым цинизмом" - и, не сомневаюсь, с мегатонным, в случае реализации, эффектом на выходе (Достоевский! демонстрирует всему миру, что это "война Путина, а не Пушкина", жирнющий замысел, ради такого можно пацику и "легенду" с американской киношколой подготовить.

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Это уже ИПСО "с особым цинизмом" - и, не сомневаюсь, с мегатонным, в случае реализации, эффектом на выходе (Достоевский! "слезинка ребенка!")

В конце концов, кой-кому бы в 2017 г. "Почетную грамоту президенту Российской Федерации" не выписали бы!)

Словом, серой здесь пахнет на расстоянии, как из чекистских подвалов 1930-х, так что чем больше огласки, тем лучше. И спасибо всем, кто вовремя схватил врага за руку – надеюсь, всем обществом нам удастся эту "спецоперацию" остановить…

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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