Представьте себе, ваших детей пригласили принять участие в кастинге для съемок игрового фильма о несчастных сиротах, оставшихся без мамы в Бахмуте во время войны. Вы записываете актерские пробы, присылаете их, и в конце концов совершенно случайно всплывает информация о том, что это фильм российского режиссера, который еще в прошлом году снимал сериал в России, а теперь живет в Нью-Йорке и имеет американский паспорт.

Александр Молочников планирует снимать свой короткий игровой метр о детях из Бахмута в ближайшие дни под Киевом, он с оператором уже в Украине и пытается быстро собрать украинскую команду и провести съемки в реальной локации – разрушенном доме. Вот только информация о том, что режиссер – россиянин, почему тщательно скрывается от потенциальных участников. Коллеги, будьте осторожны!

Александр Молочников планирует снимать свой короткий игровой метр о детях из Бахмута в ближайшие дни под Киевом, он с оператором уже в Украине. Вот только информация о том, что режиссер – россиянин, почему тщательно скрывается от потенциальных участников

Откуда я все это знаю? Мне рассказал детали мой коллега и приятель, известный украинский художник-постановщик Иван Левченко, к которому Молочников обратился с предложением поработать в проекте. Ваня "включил дурочку", получил сценарий и записал их аудио-разговор. По словам Молочникова, у него есть поддержка Офиса президента Украины и получила прес-скарту для себя и оператора. (UPD. Я не могу знать этого наверняка, пересказываю слова Молочникова, которые услышала собственными ушами в записанном разговоре).

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Я прочла его сценарий. В нем много безвкусицы, но хуже всего не это. Вдумайтесь еще раз – в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских детей, чьи родители понятия не имеют, что это за проект и кто его автор.

Вдумайтесь еще раз – в то время как украинские дети погибают от террористических действий России, режиссер-россиянин едет в Украину снимать об этом игровой фильм и привлекает к съемкам других украинских детей, чьи родители понятия не имеют о том, что это за проект и кто его автор

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Почему я решила, что потенциальные участники этого не знают? Мне написала в приват одна из таких шокированных мам. Она понятия не имела, для кого снимает актерские пробы. Позже моя приятельница, кастинг-директор написала мне, что получила такую же информацию от другой мамы. То есть, это не ошибка, а тенденция.

Кстати, по Молочникову. Я погуглила, в 2022 он снял сериал "Монастырь", это веб-сериал российского производства. Еще раз, это было в прошлом году.

Словом, вот такая история. Съемки намечены на 16-18 марта. Должен ли этот фильм быть снятым, как вы думаете?

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Об авторе. Ирина Целик, украинский кинорежиссер, писательница, автор поэтических и прозаических произведений. Член Украинского ПЭН

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