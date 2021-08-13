Инвесткомпания Dragon Capital покупает производителя минеральных вод "Трускавецкая"
Антимонопольный комитет Украины разрешил инвестиционной компании Dragon Capital приобрести производителя минеральных вод "Трускавецкая"
Об этом сообщила пресс служба АМКУ.
Согласно сообщению, АМКУ разрешил компании Dragon Capital Investments Limited опосредованное приобретение контроля по ряду компаний по добыче и реализации минеральных вод под торговой маркой (ТМ) "Трускавецкая".
Отмечается, что продавцом в рамках запланированной концентрации является украинская группа компаний IDS, которая является частью международной группы и одним из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.
В АМКУ отметили, что Dragon Capital не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса. Следовательно, участники концентрации осуществляют деятельность на разных товарных рынках. При этом концентрация может улучшить конкурентную среду на рынках минеральных вод, поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник.
"Учитывая это, АМКУ принял решение, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению конкуренции на товарных рынках. Поэтому было предоставлено соответствующее разрешение", - отметили в пресс-служба.
В Комитете добавили, что в портфеле продавца остается бизнес по добыче и реализации минеральных природных и питьевых вод под ТМ "Моршинская", "Миргородская", Borjomi, Aqua Life и Hemp Water.
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