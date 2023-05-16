"Интер" – "Милан": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Во вторник, 16 мая, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встречаются итальянские "Интер" и "Милан". Эспрессо проведет текстовые онлайн игры. Начало - в 22:00
10 мая "Интер" благодаря голам боснийца Эдина Джеко и эксфутболиста "Шахтера" армянина Генриха Мхитаряна победил "Милан" со счетом 2:0.
В плей-офф "Милан" прошел английский "Тоттенхэм" (1:0, 0:0) и итальянский "Наполи" (1:0, 1:1), а "Интер" выбил португальские "Порту" (1:0, 0:0) и "Бенфику" (2:0, 3:3).
Лига чемпионов
1/2 финала. Повторный матч
"Интер" (Италия) - "Милан" (Италия)
Первая игра – 2:0
16 мая, Милан, стадион "Сан-Сиро"
Начало – 22:00
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