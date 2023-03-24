Иностранные пограничные службы будут возвращать украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу, – ГПСУ
Иностранные пограничные службы будут возвращать уклонистов, которые убегают из Украины . Мужчины, незаконно пересекшие границу, не могут получить статус беженца
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Ведущий рассказал историю об уклоняющемся, который утонул, пытаясь пересечь Тису и попасть в Румынию .
"Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Если бы этот человек, погибший на Тисе, попал в Румынию, то его бы вернули на территорию Украины и привлекли бы к ответственности .Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет", - сказал Демченко.
- 7 марта на Закарпатье задержали десять мужчин , которые пытались скрыться за границу.
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