Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ведущий рассказал историю об уклоняющемся, который утонул, пытаясь пересечь Тису и попасть в Румынию .

"Мы с начала полномасштабного вторжения сотрудничаем с нашими коллегами из ЕС и Молдовы, чтобы противодействовать любым попыткам незаконного пересечения границы. Если бы этот человек, погибший на Тисе, попал в Румынию, то его бы вернули на территорию Украины и привлекли бы к ответственности .Некоторые пытаются просить сразу статус беженца, но оснований для получения такого статуса у них нет", - сказал Демченко.