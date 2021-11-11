Леросу вручили подозрение из-за непристойного жеста в Раде
ГБР и ГПУ пришли к нардепу Гео Леросу для вручения подозрения по причине того, что он показал средний палец президенту Зеленскому
Об этом сообщили Лерос в Facebook и пресс-служба ГБР.
"Мне вручают подозрение", - написал он.
Лерос отметил, что ждал своего адвоката.
"Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ. Пока мне неизвестно, за что именно. Дел на меня сфабриковали много, это ни для кого не секрет. "Иное мнение" в государстве Зеленского становится опасным для жизни в свободе. Трансформация Зеленского в Лукашенко происходит очень быстро", - подчеркнул он.
"Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября 2021 года народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона по решению председательствующего. Осознав, что речь не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятым нормам морали и социальному окружению", - говорится в сообщении.
ГБР усматривает в действиях депутата "создание собственного медийного и политического образа, повышение собственной медийной узнаваемости, привлечение внимания средств массовой информации, общества и других политиков к своей особе".
Так, Лероса подозревают в грубом нарушении общественного порядка по причине явного неуважения к обществу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо арест на срок до 6 месяцев, либо ограничение свободы на срок до 5 лет.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Позже Лерос отметил, что будет настаивать на следственном эксперименте: собрать Верховную Раду и президента, "чтобы снова повторить жест".
"А вообще, оцените, насколько эти действия абсурдны, что даже генеральный прокурор отказался это подписывать. На этот произвол согласился только ее заместитель, который старается выслужиться перед Зеленским и Ермаком", - добавил он.
- Напомним, 4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным изменником в Украине.
- 10 ноября Комитет Верховной Рады рекомендовал отстранить Гео Лероса от пяти заседаний Рады из-за непристойного жеста президенту Владимиру Зеленскому.
- В среду, 10 ноября, нардеп заявил, что нашел под своим автомобилем трекер для отслеживания местонахождения.
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