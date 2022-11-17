"Ингулец" - "Динамо": где и когда смотреть перенесенный матч 1-го тура УПЛ
Сегодня, 17 ноября, в перенесенном матче 1-го тура УПЛ сыграют "Ингулец" и "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 13-м тур "Динпро-1" сыграл вничью с "Ворсклой" - 1:1, "Шахтер" не смог обыграть "Зарю" - 2:2, а "Динамо" - "Колос" - 0:0.
"Днепр-1" имеет 32 очка и лидирует. "Шахтер" с 27 пунктами идет вторым и имеет игру в запасе. "Заря" третья с 23 баллами. У "Динамо" 20 очков и пятая позиция.
Сегодня, 17 ноября, киевское "Динамо" встретится с "Ингульцем" в перенесенном матче 1-го тура УПЛ.
Украинская Премьер-лига
1-й тур
17 ноября
"Ингулец" - "Динамо"
Начало в 13:00
Трансляция – Setanta
- 13 ноября перед матчем между "Шахтером" и "Зарей" арбитр Екатерина Монзуль в честь освобождения Херсона вынесла на поле арбуз вместо мяча .
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