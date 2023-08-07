Но в случае с запретом выезда – это прямой запрет и он не создает простора для развития. Она создает только пространство для коррупции. Потому что, простите, но все, кто мог, купили себе справки еще год назад, в июне-июле 2022 года аж гай шумел, как торговля шла. Кто-то из правоохранителей может об этом не знал? Ну-ну. Зарабатывали, когда на фронте тяжелее всего было…

Взялись за полтора года, когда физически некого мобилизовать.

Так вот, надо думать не как еще раз обесценить и запретить тем, кто честно отслужил и был в стране в трудные времена, а создать стимулы для них не ехать, и вернуться уехавшим. Без всех этих угроз расследований и т.д., хоть это и кажется справедливым. Это должно быть национальное соглашение о примирении.

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Стимулы здесь – это не что-то отвлеченное. Это вполне конкретные вещи:

– профессиональная контрактная армия с большими окладами. Поверьте, многие захотят остаться.

– предложить офицерам серьезные должности в системе государственной власти. Их способность управлять людьми и создавать серьезные системы (а батальоны и бригады — это отдельные серьезные организмы), — точно должно послужить государству. Как и их чувство долга перед погибшими собратьями…

- узаконить частные военные компании, которые могли бы в защиту страны стать, и частные детективные компании. Непопулярный пункт, но это будет иметь спрос.

- организовать бесплатные высокопрофессиональные курсы программирования для ветеранов с инвалидностью. И создать максимально выгодные налоговые условия для дистанционного труда в IT индустрии.

- стимулировать через госзаказ частные компании, работающие в ВПК над высокотехнологичными проектами – от дронов и оптики до робототехники. Это может стать серьезным источником экспорта для послевоенной Украины.

- внедрить налоговые каникулы на время — год или три — для тех, кто вернулся и инвестировал в частный бизнес…

- если нам удастся получить средства помощи или репарации, возможно, их следует тратить как беспроцентные кредиты на создание украинских производственных бизнесов…

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На самом деле инструментов стимула достаточно. Но они сработают только когда здесь будут бизнес условия Сингапура, а не Северной Кореи… То есть, инвестклимат, а не инвестируемые избранным, независимый суд, стабильное и либеральное налоговое законодательство и безусловное уважение к частной собственности и правам человека.

В ручном управлении мы жили, но страна называлась СССР. Мы до сих пор с ней боремся не для того, чтобы творить ее привидение…

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Об авторе. Виктория Сюмар, журналистка, медиаэксперт.

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