Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Еще и загранпаспорта заберем, для надежности...
OPINION

Еще и загранпаспорта заберем, для надежности...

Ирина Геращенко
6 августа, 2023 воскресенье
16:04
Мнение Ирина Геращенко

Директор Института будущего Вадим Денисенко странным образом поднимает сверхважную тему, с которой уже столкнулась Украина. Демографический кризис, спровоцированный войной. И предлагает после окончания войны еще года 3 не выпускать мужчин заграницу

Насколько я поняла логику Вадима, это должно стимулировать украинок возвращаться.

Уже сейчас западные эксперты бьют тревогу, что если украинки не вернутся домой, нас ждет дефицит рабочей силы.

Между тем, украинское правительство рисует красивые картинки и презентации о восстановлении, на международных конференциях продает иностранным партнерам фантазии Веснухина без всякой конкретики, как именно власть планирует стимулировать украинцев возвращаться, какие здесь будут перспективы.

Украина так и не перешла на военную экономику. Системное видение послевоенного развития страны тем более отсутствует, а профессиональный уровень тех, кто сейчас крутится у власти, вызывает только печаль.

Читайте также: Чего не заслужили украинцы?

Люди вернутся в страну, когда здесь будет безопасность, а также перспективы достойной учебы для детей, работы и жилья для семей. Это требует прозрачного использования западных средств, реальной борьбы с коррупцией (это не только е-декларирование, внештатные советники ОП и другие решалы вообще не декларируемые) и стратегического взгляда на восстановление.

Какие сферы экономики определили приоритетными? Будут ли восстанавливаться уничтоженные на Донбассе города, такие как Бахмут? Или бывшие жители этих населенных пунктов реинтегрируются в других общинах? Какая политика в сфере уничтоженной экологии, что будет с сельским хозяйством и крупными предприятиями, как будет развиваться наш ВПК?

В инаугурационной речи Зеленский пообещал, что все украинцы вернутся в Украину. Правда, не уточнил, что это произойдет из-за закрытых границ.

Как подобные идеи Института будущего, сотрудничающего с властью, коррелируются с вступлением Украины в ЕС и НАТО? Это никакое не будущее, а возвращение в СССР. Давайте еще и загранпаспорта заберем, для надежности.

В свое время наша команда успешно боролась за безвиз и это стимулировало проведение важных для страны реформ, в том числе антикоррупционных.

Читайте также: Нужно ли дальше ограничивать выезд мужчин за границу?

Не думаю, что послевоенный безвыезд сработает на инновационное развитие и прорыв в стране. А вот к бунту приведет. И кто себе позволит запретить заграничную поездку миллиона участников боевых действий, точно заслуживших отдых и путешествия с семьями.

Любые запреты порождают коррупцию. Потому что "Квартал" как выезжал, так и будет выезжать на очень важный иностранный "культурный фронт", а вот женщинам-госслужащим и сейчас нельзя, хотя у них нет воинского долга. Это уже порождает проблемы в местных органах власти и на госслужбе, многие женщины-депутаты местных советов, где они даже зарплат не получают, просто оставляют мандат.

Украинцы хотят восстанавливать нашу страну. Для этого нужно стимулировать экономику, а не убивать предпринимательство новыми поборами.

Мне стыдно, что ВР работает непрозрачно, что журналистов и экспертную среду не беспокоит закрытость заседаний парламента, иначе вы бы слышали те тяжелые дебаты, которые ведет Европейская Солидарность, отстаивая права предпринимательства.

Украинцы будут возвращаться, если узнают, что на тендерах можно выиграть, если ты конкурентный, а не свой для ОП.

Читайте также: А если война затянется на годы?

Что правоохранительные органы работают против реальных преступников, а не по заказу властей.

Украинцы хотят рожать детей. Но они мечтают, чтобы дети росли в безопасности и получили хорошее образование. Для этого и учителя должны получать достойную зарплату. А у нас 4 года был министр-плагиатор Шкарлетт, а у преподавателей сейчас забирают разовую помощь, выплаченную в первые месяцы вторжения.

Весь этот хаос заявлений о возможности выборов во время войны, закрытые границы после войны только отпугивают людей. Остановитесь. Работайте на Победу, до которой очень далеко.

Р.S. Несмотря на официальный запрет на выезд для мужчин на период военного положения, все коррупционеры и предатели каким-то образом уехали из Украины. Некоторые еще и статус беженца, и помощь в странах ЕС получают. Как это произошло? Интересно, кто их выпустил? Пожалуй, Порошенко...

Источник

Об авторе. Ирина Геращенко, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
политика
военные силы Украины
мобилизация
Война с Россией
Читайте также:
Денис Шмигаль
5 августа, 2023 суббота
Правительство обнародовало зарплаты Шмыгаля и его заместителей
МЗС України
5 августа, 2023 суббота
Около 50% украинских дипломатов не возвращаются из-за границы, - "Зеркало недели"
Володимир Огризко
5 августа, 2023 суббота
Огрызко об обсуждении украинской Формулы мира в Саудовской Аравии: Там не будет решений
Киев
+34°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
16:50
На польском участке нефтепровода "Дружба" произошла утечка
16:08
"Должен приползти на коленях". Песков и Медведев против мирных переговоров с Украиной
15:49
Эксклюзив
Выжмет до последней капли: дипломат о действиях Турции в отношении РФ
15:38
"Никакие "кинжалы" Москве не помогут": Зеленский наградил бойцов из Воздушных сил ВСУ
15:06
За сутки армия РФ обстреляла 12 областей Украины: 11 человек получили ранения, 2 погибли. Ситуация в регионах
15:05
Военная хунта Нигера обратилась за помощью к вагнеровцам
14:03
OPINION
А если война затянется на годы?
14:03
Филиппины обвинили Китай в обстреле из водометов их лодок в Южнокитайском море
13:57
Артем Довбык официально перешел в испанскую "Жирону"
13:34
Россияне организуют на ВОТ Херсонщины "школы молодого избирателя": будут обучать старшеклассников фальсификации выборов
13:12
РФ держит в Черном море ракетоноситель с восемью "калибрами"
13:10
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
12:57
На Одесчине в результате оползня погиб ребенок
12:46
Обновлено
Россияне трижды атаковали Хмельнитчину: ранен мужчина, повреждены дома
12:40
Армия РФ нанесла удар по селу на Харьковщине: есть погибшая и раненый
12:29
москва, кремль
В России заявили о попытке атаки БПЛА: временно закрыли аэропорт в Москве
12:09
Twitter
Twitter окажет финансовую помощь пользователям, к которым несправедливо относятся работодатели из-за их активности в соцсети
12:08
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонщину: ранены два человека
12:02
OPINION
Чего не заслужили украинцы?
11:11
Обзор
Папа молился за мир, но так и не упомянул об Украине, а Черное море превращается в линию фронта. Акценты мировых СМИ 6 августа
11:08
В Китае в результате землетрясения 21 человек получил ранения
11:01
Эксклюзив
РФ изменила тактику на границе с Черниговщиной: журналист сообщает о работе ДРГ
10:41
OPINION
Николай Княжицкий
Нужно ли дальше ограничивать выезд мужчин за границу?
10:16
Разведка Британии назвала количество потерь России в Украине среди десантных войск
10:06
OPINION
Алексей Голобуцкий
Безопасных мест на Черном море для судов с трехцветной тряпкой уже не осталось
10:00
Интервью
Мирослав Чех: Существует ли кризис между Украиной на Польшей и о возможных провокациях "пригожинцев"
09:53
"Самое главное, что не прекращается": Буданов оценил контрнаступление ВСУ
09:35
Армия России нанесла ракетные удары по Харькову
09:17
Обновлено
Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине: 2 человека погибли, 4 ранены
09:05
Буданов: Мы снова начнем экспортировать зерно, нравится это России или нет
08:50
В Словакии президент позволил девяти гражданам служить в украинской армии
08:30
На монумент "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец
08:18
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Что делать с враждебными пропагандистами?
08:13
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине еще 590 военных, 5 танков и РСЗО, - Генштаб ВСУ
08:03
OPINION
О перспективах контрнаступления. Крайний срок – ноябрь
07:56
За сутки силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей России
07:42
Воздушные силы с начала полномасштабной войны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских целей, – командующий Олещук
07:21
Китай тайфун
В Китае в результате стихийных бедствий в июле пострадали 16 млн жителей
06:48
В ISW объяснили, как удары по кораблям РФ влияют на ход украинского контрнаступления
06:28
Масштабный лесной пожар на границе Испании и Франции: эвакуировано более 130 человек
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV