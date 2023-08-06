Насколько я поняла логику Вадима, это должно стимулировать украинок возвращаться.

Уже сейчас западные эксперты бьют тревогу, что если украинки не вернутся домой, нас ждет дефицит рабочей силы.

Между тем, украинское правительство рисует красивые картинки и презентации о восстановлении, на международных конференциях продает иностранным партнерам фантазии Веснухина без всякой конкретики, как именно власть планирует стимулировать украинцев возвращаться, какие здесь будут перспективы.

Украина так и не перешла на военную экономику. Системное видение послевоенного развития страны тем более отсутствует, а профессиональный уровень тех, кто сейчас крутится у власти, вызывает только печаль.

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Люди вернутся в страну, когда здесь будет безопасность, а также перспективы достойной учебы для детей, работы и жилья для семей. Это требует прозрачного использования западных средств, реальной борьбы с коррупцией (это не только е-декларирование, внештатные советники ОП и другие решалы вообще не декларируемые) и стратегического взгляда на восстановление.

Какие сферы экономики определили приоритетными? Будут ли восстанавливаться уничтоженные на Донбассе города, такие как Бахмут? Или бывшие жители этих населенных пунктов реинтегрируются в других общинах? Какая политика в сфере уничтоженной экологии, что будет с сельским хозяйством и крупными предприятиями, как будет развиваться наш ВПК?

В инаугурационной речи Зеленский пообещал, что все украинцы вернутся в Украину. Правда, не уточнил, что это произойдет из-за закрытых границ.

Как подобные идеи Института будущего, сотрудничающего с властью, коррелируются с вступлением Украины в ЕС и НАТО? Это никакое не будущее, а возвращение в СССР. Давайте еще и загранпаспорта заберем, для надежности.

В свое время наша команда успешно боролась за безвиз и это стимулировало проведение важных для страны реформ, в том числе антикоррупционных.

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Не думаю, что послевоенный безвыезд сработает на инновационное развитие и прорыв в стране. А вот к бунту приведет. И кто себе позволит запретить заграничную поездку миллиона участников боевых действий, точно заслуживших отдых и путешествия с семьями.

Любые запреты порождают коррупцию. Потому что "Квартал" как выезжал, так и будет выезжать на очень важный иностранный "культурный фронт", а вот женщинам-госслужащим и сейчас нельзя, хотя у них нет воинского долга. Это уже порождает проблемы в местных органах власти и на госслужбе, многие женщины-депутаты местных советов, где они даже зарплат не получают, просто оставляют мандат.

Украинцы хотят восстанавливать нашу страну. Для этого нужно стимулировать экономику, а не убивать предпринимательство новыми поборами.

Мне стыдно, что ВР работает непрозрачно, что журналистов и экспертную среду не беспокоит закрытость заседаний парламента, иначе вы бы слышали те тяжелые дебаты, которые ведет Европейская Солидарность, отстаивая права предпринимательства.

Украинцы будут возвращаться, если узнают, что на тендерах можно выиграть, если ты конкурентный, а не свой для ОП.

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Что правоохранительные органы работают против реальных преступников, а не по заказу властей.

Украинцы хотят рожать детей. Но они мечтают, чтобы дети росли в безопасности и получили хорошее образование. Для этого и учителя должны получать достойную зарплату. А у нас 4 года был министр-плагиатор Шкарлетт, а у преподавателей сейчас забирают разовую помощь, выплаченную в первые месяцы вторжения.

Весь этот хаос заявлений о возможности выборов во время войны, закрытые границы после войны только отпугивают людей. Остановитесь. Работайте на Победу, до которой очень далеко.

Р.S. Несмотря на официальный запрет на выезд для мужчин на период военного положения, все коррупционеры и предатели каким-то образом уехали из Украины. Некоторые еще и статус беженца, и помощь в странах ЕС получают. Как это произошло? Интересно, кто их выпустил? Пожалуй, Порошенко...

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Об авторе. Ирина Геращенко, народный депутат Украины

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