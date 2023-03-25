Все у нас есть история потерь. Потерь времен, которые были ок, отношений, которые были вау, здоровья, которое просто было.

С войной у кого-то и история потерь такова, что жива рана на сердце. Даже не хочу перечислять варианты.

И особенно больно – на контрасте с временами до.

Мы с подругой говорили, что у каждого человека приятно мало конфигураций, которые нам больше не доступны. А ты же носишь в себе отпечаток не столько счастливых отношений с миром, сколько того, как классно ты себя при этом чувствовала. Как легко было любить себя в тех обстоятельствах. Как еще удавалось находить опору со стороны, а не утруждать себя взрослыми хлопотами строить ее внутри.

Регулярно полировать эти отпечатки или сравнивать время Сейчас и время Тогда - это тупо разряжать себя до состояния дохлой батарейки. Энергия — реальная, и ее потери, которых мы физически не видим, действительно истощают больше всего

Регулярно полировать эти отпечатки или сравнивать время Сейчас и время Тогда — это тупо разряжать себя до состояния дохлой батарейки. Энергия — реальная, и ее потери, которых мы физически не видим, действительно истощают больше всего.

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Не конкурировать с младшей версией себя. Не конкурировать с КО. Довоенной, домамской, добрачной собой. Собою по прежней работе или прежней профессии, или по прежним отношениям.

Когда ты у себя только такая, как сейчас, здешняя,

жизнь становится сносной, даже местами волшебной,

ноша — подъемная,

травмы – излечимыми.

Закрывается дверь, которую давно пора закрыть. Ты находишь в себе силу их закрыть.

И открываются секретные комнаты сердца, где все еще возможно.

Где сила любви не за что-нибудь, а безотносительно ко всему.

Где сила дружбы — выбирать другую-как-саму-себя и иногда посветить друг другу в темноте.

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Творить себя из того, что есть, интереснее, чем сливать жизненный ресурс в ностальгию и в конкуренцию с прошлыми версиями себя

Где творить себя из того, что есть, интереснее, чем сливать жизненный ресурс в ностальгию и в конкуренцию с прошлыми версиями себя. Возможно, красивее на поверхности. Но по внутренней красоте беднее и по восприятию мира мелководнее.

PS Такой разговор можно вести только с другой женщиной. Мужчина — мой муж, который знает меня и нуждается в работе по-светлому, пока живу — сразу переводит к конкретике удачным единственным вопросом: "Главное сформулировать, каким ты видишь свое профессиональное развитие в ближайшие 10 лет"))

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Об авторе. Юлия Бориско, журналистка

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