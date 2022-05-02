Губернатор Белгородской области заявляет о ночных "разрывах". Видео
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о двух "сильных разрывах"
Об этом он сообщает на своем официальном телеграмм-канале.
"По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже в соцсетях появились кадры о вспышках в небе", - добавляет губернатор.
- Напомним, 1 мая в окрестностях Белгорода взорвались склады с оружием.
- Также в приграничной с украинской суверенной территорией Курской области РФ частично обрушился мост с железнодорожной ветвью.
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