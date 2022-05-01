На окраине Белгорода взорвались склады с оружием

Первыми об этом сообщили очевидцы. Местные жители стали распространять фотографии и видео с места событий в социальных сетях. Позже новость официально подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Еспрессо.TV.



"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ", – отметил он.



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Информация о пострадавших и разрушениях руководством Белгородской области РФ в настоящее время уточняется.



Что это за "объект Министерства обороны РФ" Гладков не уточняет, но в заявленном им месте размещаются военные склады в поселке Томаровка.



Местные жители постят откуда фотографии и записи с огромными столбами черного дыма.



Справка

Напомним, также сегодня, 1 мая, в пограничной с украинской суверенной территорией Курской области РФ частично обрушился мост с железнодорожной веткой.

Томаровка находится примерно в 20 км от границы с украинской Харьковщиной.Согласно открытым данным, оттуда поступают боеприпасы оккупантам.





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