На окраине Белгорода взорвались склады с оружием
В поселке Томаровка, в Яковлевском районе Белгородской области РФ (это неподалеку от Белгорода, северо-западнее города) днем в воскресенье, 1 мая 2022 года, взорвались склады министерства обороны страны-агрессора
Первыми об этом сообщили очевидцы. Местные жители стали распространять фотографии и видео с места событий в социальных сетях. Позже новость официально подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает Еспрессо.TV.
"На границе трех муниципалитетов – Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа – произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ", – отметил он.
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Информация о пострадавших и разрушениях руководством Белгородской области РФ в настоящее время уточняется.
Томаровка находится примерно в 20 км от границы с украинской Харьковщиной.
Что это за "объект Министерства обороны РФ" Гладков не уточняет, но в заявленном им месте размещаются военные склады в поселке Томаровка.
Местные жители постят откуда фотографии и записи с огромными столбами черного дыма.
Справка
Согласно открытым данным, оттуда поступают боеприпасы оккупантам.
- Напомним, также сегодня, 1 мая, в пограничной с украинской суверенной территорией Курской области РФ частично обрушился мост с железнодорожной веткой.
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