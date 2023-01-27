Новости компаний
Группа компаний UPG приобрела в Польше терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов
Работа морского терминала в Польше позволит ускорить поставки топлива в Украину и стабилизировать цены
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
-2°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное
2023, пятница
27 января
16:36
За неделю морские пехотинцы уничтожили 123 россиян, 6 беспилотников, РСЗО и склад с боеприпасами
16:30
Здесь вся наша жизнь: как выживают люди в адском Бахмуте| Ростислав Радыш в проекте "Война и волонтеры"
16:23
Совместные учения военных РФ и Беларуси будут продолжать еще не один раз, - представитель Государственной пограничной службы
16:21
В Мелитополе россияне создали группы по выявлению нелояльных жителей, - Центр нацсопротивления
16:11
Правительство Бельгии приняло выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины на €92 млн
15:59
Коллаборанты на ЗАЭС жалуются, что Росатом не соблюдает условия подписанных с ним "контрактов"
15:43
"Могут использовать разные виды вооружения": в Воздушных силах объяснили, почему Украина нуждается в истребителях F-16
15:11
Россияне более полутора часов обстреливали Часов Яр: погибли два человека, по меньшей мере 5 ранены
15:09
Формула мира, спецтрибунал, санкции против РФ: Кулеба провел разговор с главой МИД Литвы Ландсбергисом
15:05
Эксклюзив
Обязательная эвакуация гражданского населения из Херсона может сыграть на руку россиянам, - заместитель главы облсовета Соболевский
14:51
СБУ разоблачила группу хакеров РФ, которые хотели подключиться к системам видеонаблюдения города на пограничные Украины
14:47
Циклон принесет 28 января снег и дождь в некоторые регионы Украины, - синоптик Наталья Диденко
14:27
Главный санитарный врач рассказал о первом случае заражения ковид-штаммом Кракен и особенностях болезни
14:19
Оккупанты вывозят в РФ семьи мобилизованных из Луганщины, а в регион завозят россиян, - Центр нацсопротивления
13:25
В Воздушных силах рассказали, для каких целей в Украине РФ использует ракеты "Кинжал" и возможно ли их сбить
13:20
"Передал" России угольную отрасль Луганщины: бывшему "заместителю минэнерго" "ЛНР" объявили подозрение
13:07
РФ принудительно вывезла 14 детей из Херсона в детдом "Элочка" в Крыму, известное жестоким обращением с воспитанниками, - СМИ