Группа компаний UPG приобрела в Польше терминал для хранения и перевалки нефтепродуктов

Продажи отечественных автозаправочных комплексов после начала полномасштабного вторжения России сократились на 30-50% - таковы оценки экспертов нефтерынка. Потребление упало в результате уничтожения промышленных предприятий на оккупированных территориях, выезд украинцев за границу и рост стоимости горючего. Начало войны рынок пережил в стрессе. Сначала прекратились поставки нефтепродуктов из РФ и Беларуси, которые в 2021 году составляли 80%. В апреле оккупанты целенаправленно уничтожили Кременчугский НПЗ и ряд меньших производств. А также крупные нефтебазы, где трейдеры накапливали горючее перед отправкой на АЗК. Из европейских стран экспорт усложнился из-за блокирования морских портов. Горючее исчезло. Цены пошли вверх и сравнялись с европейскими. Цена дизельного горючего достигла 60 грн/л.

“Рынок изменился, мы потеряли своего украинского производителя. И те компании, у которых была своя инфраструктура — бензовозы, автотранспорт, который мог ездить быстро за границу за горючим, — все они и спасли нас весной, когда был кризис. Они снабдили рынок нефтепродуктами. Украинский рынок от еще большего кризиса спасло то, что мы смогли завозить мелкими партиями нефтепродукты к конечному потребителю”, - отмечает аналитик консалтинговой компании НАФТОРИНОК, Александр Сиренко.

Логистика поставок горючего в Украину постепенно стабилизировалась. Подавляющее большинство трейдеров арендуют инфраструктуру за рубежом – порты, железнодорожные цистерны или пользуются бензовозами европейских перевозчиков. Что конечно влияет на конечную цену для потребителя. Хотя некоторые компании изменяют свою стратегию. Например, группа компаний UPG стала владельцем мощного морского терминала в Польше. Его используют для перевалки и хранения нефтепродуктов. Это позволит бесперебойно поставлять топливо в Украину. В компании уверяют – наладили партнерские отношения с известными европейскими производителями.

“Это важное событие для Украины и конечного потребителя. Ибо он может получить более низкую цену на потолке АЗК. Впервые украинский трейдер вышел за границу страны. Знаю о намерениях компании и в будущем развивать это направление в других странах. Покупка инфраструктуры за границей, безусловно, имеет свои преимущества. Среди главных из них это удешевление логистики”, - считает Александр Сиренко.

Удешевление логистики и ускорение поставок топлива в Украину – это основные преимущества от использования морского перевалочного терминала. От этого, прежде всего, выигрывает конечный потребитель. Который может быть уверен в стабильных поставках горючего. Эксперты нефтерынка считают, что это также отразится на динамике цен и увеличении предложения. И кризис с очередями больше не должен повториться.