"Говорил ли так кто-нибудь с Гитлером?": Дуда раскритиковал регулярные разговоры Шольца и Макрона с Путиным
Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал регулярные разговоры Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона с Путиным, считая, что это лишь легитимизирует диктатора
Об этом Дуда сказал в интервью Bild.
"Разве кто во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?" – риторически спросил Дуда и подчеркнул, что подобных политиков не знает.
Польский лидер считает, что эти разговоры с главой Кремля Владимиром Путиным ни к чему эффективному не приводят, но легитимизируют диктатора.
- Напомним, в конце мая Олаф Шольца и Эммануэль Макрон устроили телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, длившийся 80 минут. Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию, освободить защитников Азовстали и вывести из Украины российские войска.
- Позже помощник Путина рассказал о планах по расширению РФ до границ Российской империи. Он намекнул, что РФ планирует расшириться до границ Российской империи с возможной оккупацией Польши и Финляндии.
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