Макрон и Шольц призвали Путина освободить защитников Азовстали, - Reuters
Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 28 мая, призвали Путина освободить 2500 украинских защитников металлургического завода "Азовсталь"
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что европейские лидеры во время совместного звонка предложили Путину согласиться на прямой обмен с президентом Владимиром Зеленским.
В статье говорится, что Россия заявляла о 2000 украинцах, сдавшихся после последнего боя на руинах Мариуполя, где они неделями продержались в бункерах и тоннелях под заводом "Азовсталь".
Добавляют, что Макрон и Шольц также настаивали на срочном снятии российской блокады Одесского порта, чтобы позволить экспорт украинского зерна. Путин сказал Макрону и Шольцу во время разговора, что Россия готова обсудить пути, позволяющие Украине возобновить отгрузку зерна из черноморских портов.
- 16 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе уехали автобусы с украинскими военными.
- 21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил , что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.
- Глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий Казацкий (Орест) в свой последний день перед выходом на мариупольском заводе "Азовсталь" снял короткометражный фильм-прощание.
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