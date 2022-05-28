Макрон и Шольц призвали Путина освободить защитников Азовстали, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Издание сообщает, что европейские лидеры во время совместного звонка предложили Путину согласиться на прямой обмен с президентом Владимиром Зеленским.

В статье говорится, что Россия заявляла о 2000 украинцах, сдавшихся после последнего боя на руинах Мариуполя, где они неделями продержались в бункерах и тоннелях под заводом "Азовсталь".

Добавляют, что Макрон и Шольц также настаивали на срочном снятии российской блокады Одесского порта, чтобы позволить экспорт украинского зерна. Путин сказал Макрону и Шольцу во время разговора, что Россия готова обсудить пути, позволяющие Украине возобновить отгрузку зерна из черноморских портов.

16 мая с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе уехали автобусы с украинскими военными.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил , что украинских защитников эвакуировали с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе при посредничестве Турции, Израиля, Швейцарии, Франции и ООН.

Глава пресс-службы полка "Азов" Дмитрий Казацкий (Орест) в свой последний день перед выходом на мариупольском заводе "Азовсталь" снял короткометражный фильм-прощание.

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