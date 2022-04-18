Госкино просит не допускать фильмы сделанные РФ для участия в Каннском кинофестивале

Об этом говорится в обращении главы Госкино Марины Кудерчук к главе Каннского кинофестиваля Пьеру Лескюру.



"Поскольку, несмотря на призыв Украины к мировым киносообществам бойкотировать российский кинематограф, в основную конкурсную программу Каннского кинофестиваля включена работа российского режиссера Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского», а украинские режиссеры и другие кинематографисты в это время вынуждены в бомбоубежищах, или волонтериты в тылу, хотя, конечно, тоже выбрали бы возможность снимать кино как Серебренников, и Россия лишила их такой роскоши, Госкино снова обращается к Каннскому фестивалю с призывом не допускать фильмы российского производства к участию в фестивале", – говорится в заявлении.



В ведомстве отмечают, что полномасштабная война в Украине продолжается и сегодня давать возможность представителям страны-агрессора присутствовать на международной культурной арене – недопустимо.



"Сейчас, во время активных боевых действий на нашей территории, одновременное представление страны-агрессора и Украины на одной площадке недопустимо и приведет к смещению фокуса ужасов войны и борьбы украинцев за свою идентичность на привлечение внимания к российской пропаганде относительно примирения через культуру", - говорят в Госкино.

Добавим, что российская киностудия "Союзмультфильм" убрала со своего канала в YouTube мультфильм, в котором фигурируют подлодку "Нептун" и затонувший фашистский эсминец с буквой Z