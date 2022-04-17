"Союзмультфильм" удалил из YouTube мультик о "Нептуне" и потопленном фашистском корабле с буквой Z
Российская киностудия "Союзмультфильм" убрала со своего канала в YouTube мультфильм, в котором фигурируют подводная лодка "Нептун" и затонувший фашистский эсминец с буквой Z
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вероятно, мультфильм "Сокровища затонувших кораблей" производства 1973 года убрали с YouTube-канала киностудии из-за аналогии с украинским комплексом "Нептун", в результате попадания которого 14 апреля в Черном море затонул российский крейсер "Москва".
По сюжету мультфильма трое детей ищут в море затонувший корабль с золотом, чтобы помочь другу. На поиски они отправились в подводной лодке "Нептун". В одном из эпизодов дети находят на дне подбитый эсминец с литерой Z.
"Это фашистский эсминец. Я читал, что фашистские эсминцы обозначались буквой Z", – говорит герой мультфильма.
- Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" поражен 13 апреля украинскими ракетами из комплекса "Нептун".
- Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер затонул .
- 16 апреля в Пентагоне подтвердили, что ракеты "Нептун" поразили российский военный корабль "Москва", прежде чем он затонул.
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