Госдеп: Правительство США ежедневно прорабатывает вопросы по ситуации вокруг Украины

Об этом передает Укринформ .

Во время мемориального мероприятия у памятника жертвам Голодомора 1932-33 годов в центре Вашингтона Хоган отметил: "Народ Украины не должен чувствовать себя одиноким".

Он подчеркнул, что ситуация вокруг Украины "в настоящее время является вопросом, который прорабатывается на ежедневной основе" на самом высоком уровне американского правительства, в том числе в офисе президента Байдена.

Хоган отметил, что непоколебимая поддержка Украины со стороны США, о которой заявляли в американской администрации, останется неизменной.

"Это означает, что Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, чтобы защитить ее суверенитет и территориальную целостность", - сказал представитель Госдепа.

По его словам, поддержка США многогранна: кроме сферы безопасности и обороны, она охватывает помощь по другим направлениям, в том числе в реализации политических и экономических реформ.

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