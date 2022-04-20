Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы РФ, - депутат Сергей Марков

Об этом он написал в одной из соцсетей.



"Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах", - сетует депутат оккупантов.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что санкций против России недостаточно, поэтому в ЕС постоянно работают над тем, чтобы увеличить давление на РФ