Межконтинентальная российская баллистическая ракета "Сармат" способна уничтожить страну размером с Францию, - Згурец
Gmail заблокировал рабочую почту Госдумы РФ, - депутат Сергей Марков
Депутат Госдумы России Сергей Марков сообщил, что Gmail заблокировал рабочую почту парламентариев без возможности восстановить данные
Об этом он написал в одной из соцсетей.
"Будьте осторожны, храните личную информацию на других ресурсах", - сетует депутат оккупантов.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что санкций против России недостаточно, поэтому в ЕС постоянно работают над тем, чтобы увеличить давление на РФ
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2022, четверг
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