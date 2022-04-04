Глава британской разведки заявил, что казни военных входили в планы Путина по вторжению в Украину
Глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур сказал, что казни были частью плана президента России Владимира Путина по вторжению в Украину
Об этом он написал в Twitter.
"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщения о казнях гражданских лиц, поступающих из освобожденных районов, ужасают и пугают."
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