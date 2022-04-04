Глава британской разведки заявил, что казни военных входили в планы Путина по вторжению в Украину

Об этом он написал в Twitter.



"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщения о казнях гражданских лиц, поступающих из освобожденных районов, ужасают и пугают."

Посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнула, что изнасилование является военным преступлением, которое стало частью арсенала РФ