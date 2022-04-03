Изнасилование стало частью арсенала России, - посол Британии в Украине
Посол Великобритании Мелинда Симмонс подчеркнула, что изнасилование является военным преступлением, которое стало частью арсенала РФ
Об этом она написала в Twitter.
"Изнасилование - это оружие войны. И хотя мы до сих пор не знаем полных масштабов его использования в Украине, уже сейчас понятно, что это стало частью арсенала России. Женщин насиловали на глазах у их детей, девушек - на глазах у их семей, как умышленный акт подчинения", - говорится в сообщении посла.
Симмонс подчеркнула, что эти действия россиян являются военным преступлением.
- 3 апреля экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.
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