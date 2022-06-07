Об этом пишет Reuters, со ссылкой на сообщение компании для персонала, попавшее в редакцию издания.

В своем сообщении компания отмечает, что после 24 февраля IBM присоединилась к сотням других компаний в приостановлении бизнеса в стране. Но, "поскольку последствия войны продолжают нарастать, а неопределенность по поводу ее долгосрочных последствий только увеличивается, мы приняли решение об упорядоченном сворачивании бизнеса IBM в России", - написал сотрудникам исполнительный директор Арвинд Кришна.

В начале прошлого месяца Кришна сказал Reuters, что он не уверен, сколько еще компания сможет платить своим сотрудникам в России в свете санкции эскалации.

"Наши коллеги в России не по собственной вине пережили месяцы стресса и неопределенности... Я хочу заверить их, что IBM и в дальнейшем будет поддерживать их и принять все разумные меры, чтобы оказать поддержку. Насколько это возможно", – написал Кришна.

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