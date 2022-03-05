IBM приостанавливает продажу своих технологий в России
Американская электронная корпорация IBM полностью выходит с российского рынка
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.
"IBM полностью выходит с российского рынка. Спасибо за поддержку мира! А как Россия представляет себя без software и hardware от IBM?!" – говорится в сообщении министра.
- Напомним, десятки крупнейших мировых компании покидают рынок России из-за войны в Украине. Накануне такое решение приняла корпорация Samsung.
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