IBM приостанавливает продажу своих технологий в России

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Еспресо.TV.

"IBM полностью выходит с российского рынка. Спасибо за поддержку мира! А как Россия представляет себя без software и hardware от IBM?!" – говорится в сообщении министра.

Напомним, десятки крупнейших мировых компании покидают рынок России из-за войны в Украине. Накануне такое решение приняла корпорация Samsung.

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