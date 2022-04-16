Германия выделит Украине более одного миллиарда евро на военную помощь

Об этом сообщает издание ARD-Hauptstadtstudio.



Министр экономики Роберт Хабек должен одобрить закупку оружия, если Украина будет покупать его в Германии, сообщает издание.



Отмечается, что более 1 млрд. евро Украина может использовать для покупки оружия.



Военная помощь будет выплачиваться Германией в рамках инициативы федерального правительства по модернизации.



В частности, еще 400 млн евро из общего пакета предназначено для Европейского фонда мира, закупающего оружие для Украины. Остальные 400 миллионов евро предназначены для других стран.

Отметим, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц критикует канцлера Шольца за то, что тот задерживает поставки в Украине тяжелого вооружения