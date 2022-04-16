Германия выделит Украине более одного миллиарда евро на военную помощь
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении дополнительной военной помощи на 2 млрд евро, из них более 1 млрд евро уйдет непосредственно Украине
Об этом сообщает издание ARD-Hauptstadtstudio.
Министр экономики Роберт Хабек должен одобрить закупку оружия, если Украина будет покупать его в Германии, сообщает издание.
Отмечается, что более 1 млрд. евро Украина может использовать для покупки оружия.
Военная помощь будет выплачиваться Германией в рамках инициативы федерального правительства по модернизации.
В частности, еще 400 млн евро из общего пакета предназначено для Европейского фонда мира, закупающего оружие для Украины. Остальные 400 миллионов евро предназначены для других стран.
- Отметим, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц критикует канцлера Шольца за то, что тот задерживает поставки в Украине тяжелого вооружения
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