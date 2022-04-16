English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Германия выделит Украине более одного миллиарда евро на военную помощь

Германия выделит Украине более одного миллиарда евро на военную помощь

16 апреля, 2022 суббота
03:22
война с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о предоставлении дополнительной военной помощи на 2 млрд евро, из них более 1 млрд евро уйдет непосредственно Украине

Об этом сообщает издание ARD-Hauptstadtstudio.

Министр экономики Роберт Хабек должен одобрить закупку оружия, если Украина будет покупать его в Германии, сообщает издание.

Отмечается, что более 1 млрд. евро Украина может использовать для покупки оружия.

Военная помощь будет выплачиваться Германией в рамках инициативы федерального правительства по модернизации.

В частности, еще 400 млн евро из общего пакета предназначено для Европейского фонда мира, закупающего оружие для Украины. Остальные 400 миллионов евро предназначены для других стран.

  • Отметим, лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии ХДС Фридрих Мерц критикует канцлера Шольца за то, что тот задерживает поставки в Украине тяжелого вооружения
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Германия
Читайте также:
14 апреля, 2022 четверг
"Путин сказал все с землей ровнять": РФ планирует уничтожение украинских городов
Павло Клімкін
14 апреля, 2022 четверг
Первый раз прямо "засветили" снабжение бронетехники, и это абсолютный прорыв. У Путина нет шанса продвигаться дальше, - Климкин
Микола Княжицький
15 апреля, 2022 пятница
"Ведущие медведчуковских каналов не хотят пускать в эфир проукраинские каналы?": Княжицкий обратился к Данилову относительно отключения из эфира "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал"
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.83
    Покупка 29.83
    Продажа 31.12
  • EUR
    Покупка 32.31
    Продажа 33.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 апреля
03:55
В Харьковской области поселок Рогань освободили от российских захватчиков, - Олег Синегубов
03:38
Залужный обсудил ведение тяжелых боев на рубеже Харьков-Изюм с генералом США Марком Милли
03:11
Посольство Италии возобновляет свою работу в Киеве.
02:58
Рашисты нанесли ракетный удар по аэропорту Александрии, – мэр
02:40
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии критикует канцлера Шольца за задержки в поставках в Украину тяжелого вооружения
02:28
За время войны погибли до 3 тыс. украинских военных, - Зеленский
02:16
Зеленский: в Украине деоккупировано 918 населенных пунктов
02:00
FGM-148 Javelin
Массированное наступление на востоке не увенчалось существенным продвижением войск РФ, потому что украинцы умело используют новую тактику, - Вild
01:36
Украинские ПВО за сутки сбили один самолет, один вертолет, три БПЛА и три крылатых ракеты врага
01:20
В Украине от остатков военной техники расчистили 240 км дорог, - Укравтодор
01:08
РФ тянет на войну "музейные экземпляры" 60-х годов, - Арестович о технике, которую рашисты стягивают со всей России
00:48
США добавят к пакету помощи Украине береговые ракеты, - The New York Times
00:44
Пентагон подтвердил, что по крейсеру "Москва" ударили украинскими "Нептунами" - Washington Post
00:29
Северодонецк почти на 70% разрушен, – глава ВГА Александр Стрюк
00:27
В оккупированном Севастополе простились с крейсером "Москва"
00:15
"Воружайте Украину сейчас": голливудская актриса Вера Фармига присоединилась к кампании помощи ВСУ
2022, пятница
15 апреля
23:56
Мой маленький круг друзей в России уменьшился практически до нуля, - футболист Зинченко
23:50
Делаем всё для спасения наших людей. Зеленский провел совещание с силовиками по ситуации в Мариуполе
23:41
Оружие, деньги и санкции против России. Зеленский отметил, чем должен помочь Запад, чтобы ускорить победу и мир в Украине
23:39
В Полтаве раздались взрывы
23:35
США готовят новые санкции против России Будут наказывать тех, кто пытается обойти уже введенные запреты
23:17
"Днепр-1" требует у "Динамо" 20 млн евро за трансфер героя Евро-2020 Довбика, - журналист Цыганик
23:09
Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"
23:03
Жениться можно и через сутки, и через Zoom. Минюст упростил регистрацию брака в условиях военного положения
22:47
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 апреля
22:34
В преддверии "транспортного эмбарго" очереди российских и белорусских грузовиков на границе с ЕС доходят до 80 км
22:27
Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Washington Post
22:04
Россия и Беларусь остались без Konica, Minolta и Linux, - Минцифры
21:50
"Это варварство, массовые убийства". Пьер Ришар обратился к Путину из-за войны в Украине. Видео
21:45
Очередь как за Iphone. Укрпочта показала ажиотаж по продаже марки с российским кораблем
21:39
В возрасте 65 лет скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Босси
21:31
В "Дию" вернули водительское удостоверение и техпаспорт. В начале войны их убрали из приложения
21:19
Беларусь в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд автотранспорта, зарегистрированного в ЕС
21:12
США Китай
Китай устроил военные учения в ответ на визит делегации США в Тайвань
20:56
ЕС, Германия и Дания предоставили €15 миллионов для экстренной помощи пострадавшим общинам Украины
20:51
США не верят, что на борту крейсера "Москва" было ядерное оружие
20:51
На Николаевщине россияне нанесли артиллерийские удары по школе, в которой ранее размещались
20:38
Финляндия "с высокой вероятностью" присоединится к НАТО – министр по вопросам Европы
20:31
Россия нанесла ракетный удар по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"
20:27
Выход есть. Министерство обороны Украины потролило россиян после уничтожения крейсера "Москва"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV