В понедельник, 12 июня, сборная Украины встречается с Германией в товарищеском матче в Бремене. Эспрессо проведет текстовые онлайн игры. Начало – 19:00

Для сборной Германии матч с Украиной станет 1000-м в истории. Для нашей национальной команды игра будет дебютной под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Он заменил на этом посту Руслана Ротаня, под руководством которого национальная команда начала отбор Евро-2024 и проиграла Англии - 0:2.

Украина и Германия сыграют между собой в девятый раз в истории. Наша национальная команда пять раз уступила немцам и трижды сыграла вничью. В последний раз команды встречались в Лиге наций в 2020 году. Германия одержала две победы – 2:1 и 3:1.

После игры с Германией сборная Украины по квалификации Евро-2024 16 июня встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Трави против Мальты. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.

Товарищеский матч

Германия - Украина

12 июня

Бремен, Германия, "Везерштадион"

Начало – 19:00