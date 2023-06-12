Германия - Украина: онлайн-трансляция первого матча сборной под руководством Реброва
В понедельник, 12 июня, сборная Украины встречается с Германией в товарищеском матче в Бремене. Эспрессо проведет текстовые онлайн игры. Начало – 19:00
Для сборной Германии матч с Украиной станет 1000-м в истории. Для нашей национальной команды игра будет дебютной под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Он заменил на этом посту Руслана Ротаня, под руководством которого национальная команда начала отбор Евро-2024 и проиграла Англии - 0:2.
Украина и Германия сыграют между собой в девятый раз в истории. Наша национальная команда пять раз уступила немцам и трижды сыграла вничью. В последний раз команды встречались в Лиге наций в 2020 году. Германия одержала две победы – 2:1 и 3:1.
После игры с Германией сборная Украины по квалификации Евро-2024 16 июня встретится в Скопье с Северной Македонией, а 19 июня сыграет в словацкой Трави против Мальты. Также соперником наших футболистов по квалификации является Италия.
Товарищеский матч
Германия - Украина
12 июня
Бремен, Германия, "Везерштадион"
Начало – 19:00
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
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