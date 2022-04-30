Германия рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000, - Welt
Федеральное правительство проверяет возможность поставки в Украину Panzerhaubitzen 2000 из составов Бундесвера
Об этом пишет Welt.
"Мы ведем переговоры с разными партнерами с целью оказания эффективной поддержки Украине – также в сфере артиллерии. Есть разные варианты, которые сейчас рассматриваются", - сказала WELT спикер Минобороны.
Согласно информации, только около 40 из 119 Panzerhaubitzen 2000 в Бундесвере действуют. Поэтому военные критично относятся к доставке даже небольшого количества гаубиц. Однако представители вооруженных сил Нидерландов также проявили скептицизм, но правительство в Гааге политически пренебрегло военными проблемами.
Справочно. PzH 2000, Panzerhaubitze 2000 — 155-мм самоходная пушка-гаубица разработана немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann и принята на вооружение бундесвера осенью 1998. 228 модульных метательных зарядов плюс современная точная система наземной навигации
- Напомним, немецкий бундестаг проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения, 586 голосов "за" из 693
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