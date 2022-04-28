Немецкий бундестаг большинством голосов одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине
Немецкий бундестаг проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения, 586 голосов "за" из 693
Об этом говорится в сообщении немецкого бундестага .
За совместное заявление о предоставлении Украине тяжелого вооружения проголосовали 586 депутатов из 693, 100 - против, 7 воздержались.
В частности, решение поддержала правящая коалиция и оппозиционный блок ХДС/ХСС.
Напомним, Германия согласилась предоставить Украине самоходные зенитки Gepard.
- 20 апреля заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что Германия не будет поставлять Украине БМП Marder , чтобы не подорвать обороноспособность НАТО.
- 20 апреля министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не налагала запрет на поставку в Украину бронетехники.
- 22 апреля в интервью Der Spiegel канцлер Германии Олаф Шольц объяснил нерешительность по поводу поставок в Украину тяжелого вооружения желанием избежать прямой конфронтации НАТО с Россией.
- 23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.
- 25 апреля стало известно, что Rheinmetall хочет продать Украине 88 танков Leopard.
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