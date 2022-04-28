Немецкий бундестаг большинством голосов одобрил предоставление тяжелого вооружения Украине

Об этом говорится в сообщении немецкого бундестага .



За совместное заявление о предоставлении Украине тяжелого вооружения проголосовали 586 депутатов из 693, 100 - против, 7 воздержались.



В частности, решение поддержала правящая коалиция и оппозиционный блок ХДС/ХСС.



Напомним, Германия согласилась предоставить Украине самоходные зенитки Gepard.

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