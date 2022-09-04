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Германия обещает Украине дополнительные €200 млн для помощи внутренним переселенцам

4 сентября, 2022 воскресенье
06:11
Экономика

О выделении дополнительных денег заверила министерша экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце

Об этом сообщает Reuters.

"Я буду говорить с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о переселенцах", — сказала Шульце.

По словам министерши, деньги будут предназначены для того, чтобы помочь переселенцам в Украине и дальше иметь возможность обеспечивать себя самым необходимым.

По данным ООН, на 23 августа после полномасштабного вторжения России около 7 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетит Берлин 5 сентября, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

  • Напомним, более €20 млн: Германия начала программу помощи украинской культуре и "в значительной степени" оппозиционным российским медиа

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