Об этом на брифинге сказал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"На мой вопрос, каким образом российская пресса имеет отношение к поддержке украинских медиа, была достаточно оживленная дискуссия с коллегами из немецкого ведомства", - сказал министр.

По словам Ткаченко, он обсудил с немецкими партнерами защиту культурного наследия Украины, в частности укрепление музеев и театров накануне зимы, немедленный ремонт помещений и поддержку во время отопительного сезона.

Кроме того, часть помощи €20 млн будет направлена ​​на поддержку артистов и художников в Украине, а также медиасообщества.

1 сентября певец Святослав Вакарчук пожертвовал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды на Харьковщине, который уничтожили оккупанты. По данным проекта "Сохрани украинскую культуру", на восстановление музея Сковороды нужно ориентировочно 112 млн грн.

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