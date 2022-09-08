Германия может приблизить победу Украины, если усилит свою военную поддержку – Кулеба

Об этом Кулеба сказал в обращении к конференции Фонда Конрада Аденауэра, сообщает корреспондент Укринформа.

Министр отметил, что если Европа даст слабину, тогда Россия уничтожит нормальную и стабильную жизнь каждого европейского домохозяйства. Поэтому нужно остановить Москву и помешать ей шантажировать Европу с помощью энергоресурсов и инфляции.

Глава МИД заявил, что война должна закончиться на условиях Украины, а для этого нашей стране необходима помощь Германии.

"Германия может приблизить победу, усилив поддержку Украины. Основные боевые танки и бронетехника, дополнительные гаубицы, РСЗО и зенитное оружие помогут улучшить ситуацию на поле боя. В то же время поставки наземных систем ПВО помогут защитить мирных жителей от сокрушительных ударов России", - сказал он.

Глава МИД также призвал Германию усилить усилия для давления на России, в том числе путем полного эмбарго на энергоносители, отключения всех российских и белорусских банков от SWIFT, запрета роспропаганды в Европе, выхода всех немецких компаний из РФ и прекращения выдачи виз.

"Преступления россиян в Украине не могут оставаться безнаказанными. Мы ожидаем, что Германия поддержит все усилия, нацеленные на привлечение преступников к ответственности", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина продолжит работать над тем, чтобы Россия была признана государством-спонсором терроризма.

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