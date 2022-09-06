English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Несмотря на заявление США, Украина потребует признания РФ страной-спонсором терроризма, - Кулеба

Несмотря на заявление США, Украина потребует признания РФ страной-спонсором терроризма, - Кулеба

6 сентября, 2022 вторник
21:30
война с Россией

Украина продолжит работать над тем, чтобы Россия была признана государством-спонсором терроризма

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. То, что сейчас администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не будет принято. Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле есть", - сказал он.

"Мы не отступим и будем настаивать на своем. Потому что это было бы действительно правильным решением", - сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что внесение России в список государств-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины и задержать экспорт продовольствия.

Кулеба привел пример находящегося в списке государств-террористов Ирана, с которым, тем не менее, ведут переговоры как США, так и ЕС. "Как видите, одно другому не мешает", – добавил Кулеба.

  • 6 сентября президент США Джо Байден заявил, что Россию не следует признавать спонсором терроризма.
  • В августе В МИД РФ пригрозили США последствиями признания России спонсором терроризма.
  • 28 июля Сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Джо Байден
терроризм
США
Дмитрий Кулеба
Читайте также:
Борис Джонсон
5 сентября, 2022 понедельник
Джонсон отреагировал на избрание Трасс новым премьером Британии
Дні жалоби
4 сентября, 2022 воскресенье
В Каменце-Подольском объявили трехдневный траур
Володимир Зеленський телефонує
5 сентября, 2022 понедельник
Стало известно, кому первому из мировых лидеров позвонил по телефону Зеленский утром после вторжения РФ
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.59
    Покупка 39.59
    Продажа 40.4
  • EUR
    Покупка 39.22
    Продажа 40.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
6 сентября
22:21
Россия покупает боеприпасы в Северной Корее, - американский генерал
22:01
сепарюга
Поднимают белый флаг. На Юге оккупанты сдаются в плен, - Наталья Гуменюк
21:45
Можем пережить этот шторм. Лиз Трасс произнесла первую речь на посту британского премьера
21:45
Аналитика
Сергей Згурец
Танковое табу и почему Шольц держит "леопардов" в Германии, а Путин хочет обратиться за помощью к Ким Чен Ыну. Колонка Сергея Згурца
21:18
Россия потеряла в войне с Украиной 1000 танков, — аналитики Oryx Intelligence
21:00
Зеленский открыл торги на Нью-Йоркской бирже, презентовал платформу для привлечения инвестиций Advantage Ukraine
20:54
ЕС предложил два варианта ограничения цены на российский газ, - FT
20:40
В США объяснили, почему не стоит объявлять Россию государством-спонсором терроризма
20:26
"Все мосты разъ**али, мы просто здесь в полной ж**пе". Оккупант из Херсона пожаловался жене на тупик
20:11
НБУ будет обеспечивать кассы других банков наличной иностранной валютой
20:02
Военных, причастных к ранению детей на выставке в Чернигове, взяли под стражу
19:49
"Разделение труда" имеет смысл. Шольц объяснил, почему Германия не будет поставлять Украине танки
19:40
Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ. Требует снять ограничения с трех российских олигархов
19:34
ВСУ
Российские военные ведут с высокой интенсивностью воздушную разведку БпЛА и пытаются улучшить логистическое обеспечение своих войск
19:32
Bayraktar Байрактар
Журналист Славомир Сераковский и польские волонтеры перечислили в Фонд ВСУ 23 млн 724 тыс. злотых от сбора средств на Bayraktar
19:31
Обновлено
В оккупированном Бердянске у здания администрации взорвали автомобиль с "комендантом" города
19:15
Россия потеряла доступ к критически важным компонентам оружия. США и союзники контролируют возможные источники поставок, - Politico
19:11
Место, где рождаются звезды: телескоп Уэбба сфотографировал туманность "Тарантул"
19:03
Индия изучает предложение G7 по предельной цене на нефть из РФ. Китай – против
19:02
Италия планирует сократить потребление газа на 7% в течение зимнего сезона
18:55
Эксклюзив
Избрание Лиз Трасс новым премьером Британии ничего хорошего россиянам не сулит, - политик Рыбачук
18:53
В Украине окончательно запретили "Партию Шария"
18:34
Латвия готова помочь отстроить инфраструктуру Черниговщины, разрушенную в результате российских обстрелов
18:30
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:25
Латвия
"Это дорого и неудобно. Но мы в Европе платим деньгами, а Украина – человеческими жизнями": премьер Латвии о газовом шантаже РФ
18:15
Вывести военных и технику РФ и создать зону безопасности вокруг станции: МАГАТЭ опубликовала отчет по итогам миссии на ЗАЭС
18:04
"Запад или честно назовет Путина ядерным террористом, или он усилит гибридный шантаж": Латынина о предстоящем отчете МАГАТЭ по ЗАЭС
17:52
Эксклюзив
Призываем мир и ООН провести расследование теракта в Оленовке и вернуть пленных азовцев - сестра пленного начальника штаба полка "Азов" Сандра Кротевич
17:51
"Техника вместе с оккупантами превратилась в пожарище": на Донетчине ВСУ уничтожили новейший броневик росгвардии "Патруль"
17:43
Работникам Запорожской АЭС, работающим под российской оккупацией, не угрожает ответственность за коллаборационизм, - Верещук
17:39
Нидерландский город стал первым в мире, где запретили рекламу мяса в общественных местах
17:20
Приложение "Дия"
"Создание и развитие IT-продуктов": Минцифры запустило новый бесплатный курс для айтишников
17:16
"Толкин крутится в гробу". Илон Маск раскритиковал новый сериал "Властелин колец"
16:56
На фото Каховская ГЭС
Работают четыре агрегата из шести: Каховскую ГЭС снова подключили к электросети, - Укргидроэнерго
16:54
Рада запретила транслировать свои заседания во время военного положения. Синхронно со "слугами" голосовали бывшие депутаты ОПЗЖ
16:50
Еврокомиссия утвердила приостановление соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября
16:31
Константин Жеваго
Пресс-служба Константина Жеваго опровергает информацию об уклонении от уплаты налогов, которая не соответствует действительности
16:31
санкции против РФ
Рада обратилась к ЕС с призывом прекратить выдачу виз гражданам РФ, - Железняк
16:28
"Уровень сервиса, как у европейских дипломатов": Укрзализныця тестирует новые услуги для пассажиров в двух поездах
16:13
Посигналь, если слушаешь Kalush. Килиммен устроил флешмоб в центре Киева
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV