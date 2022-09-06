Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. То, что сейчас администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не будет принято. Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле есть", - сказал он.

"Мы не отступим и будем настаивать на своем. Потому что это было бы действительно правильным решением", - сказал он.

Ранее в Белом доме заявили, что внесение России в список государств-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины и задержать экспорт продовольствия.

Кулеба привел пример находящегося в списке государств-террористов Ирана, с которым, тем не менее, ведут переговоры как США, так и ЕС. "Как видите, одно другому не мешает", – добавил Кулеба.

6 сентября президент США Джо Байден заявил, что Россию не следует признавать спонсором терроризма.

В августе В МИД РФ пригрозили США последствиями признания России спонсором терроризма.

28 июля Сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb