Об этом премьер-министр Польши заявил в интервью Politico.

В интервью после саммита лидеров ЕС в Брюсселе Матеуш Моравецкий заявил, что крупнейшая экономика ЕС должна взять на себя роль лидера – в рамках более широкого призыва к ЕС и НАТО пересмотреть свои правила расходования средств и начать масштабные военные инвестиции.

Германия должна "отправлять больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодня", - сказал он.

"Они не были настолько щедрыми, как должны быть", - сказал польский премьер-министр. "Я все еще призываю их к этому".

Одновременно политик отрицал тезис, что он "нападает" на Германию: "Я просто констатирую очевидное".

Моравецкий признал, что Берлин изменил свою политику, в частности, вложил значительные средства в модернизацию армии и отменил запрет на поставку оружия в зону боевых действий. В частности, он подчеркнул решение Германии отправить в Украину боевые танки Leopard.



"Три месяца назад Германия говорила, что это невозможно – теперь это возможно", - сказал он, - "то есть они меняют свой подход".

Журналисты утвердили, что Польша, однако, извлекает выгоду из вкладов Германии в общий фонд ЕС, который частично возмещает странам их помощь Украине в виде вооружений. Берлин предоставляет наибольшую часть средств в этот фонд, известный как Европейский фонд мира, и Польша не стесняется предоставлять свои квитанции.



Но Моравецкий сказал, что он не поражен вкладом Германии в фонд, назвав его просто "пропорциональным" размеру страны. И, по его словам, Польша будет продолжать просить ЕС частично возместить все свои пожертвования, включая танки и самолеты.