Германия должна предоставлять Украине больше оружия, боеприпасов и финансов, - премьер Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия не оказывает Украине должной поддержки и больше поддерживать финансами, оружием и боеприпасами
Об этом премьер-министр Польши заявил в интервью Politico.
В интервью после саммита лидеров ЕС в Брюсселе Матеуш Моравецкий заявил, что крупнейшая экономика ЕС должна взять на себя роль лидера – в рамках более широкого призыва к ЕС и НАТО пересмотреть свои правила расходования средств и начать масштабные военные инвестиции.
Германия должна "отправлять больше оружия, больше боеприпасов и давать больше денег Украине, потому что это самая богатая и самая большая страна на сегодня", - сказал он.
"Они не были настолько щедрыми, как должны быть", - сказал польский премьер-министр. "Я все еще призываю их к этому".
Одновременно политик отрицал тезис, что он "нападает" на Германию: "Я просто констатирую очевидное".
Моравецкий признал, что Берлин изменил свою политику, в частности, вложил значительные средства в модернизацию армии и отменил запрет на поставку оружия в зону боевых действий. В частности, он подчеркнул решение Германии отправить в Украину боевые танки Leopard.
"Три месяца назад Германия говорила, что это невозможно – теперь это возможно", - сказал он, - "то есть они меняют свой подход".
Журналисты утвердили, что Польша, однако, извлекает выгоду из вкладов Германии в общий фонд ЕС, который частично возмещает странам их помощь Украине в виде вооружений. Берлин предоставляет наибольшую часть средств в этот фонд, известный как Европейский фонд мира, и Польша не стесняется предоставлять свои квитанции.
Но Моравецкий сказал, что он не поражен вкладом Германии в фонд, назвав его просто "пропорциональным" размеру страны. И, по его словам, Польша будет продолжать просить ЕС частично возместить все свои пожертвования, включая танки и самолеты.
- Напомним, ранее журналисты Bloomberg утвердили, что Берлин больше сосредоточен на конкуренции с Польшей за международное признание в поставке оружия для Украины и замедляет передачу запчастей для Варшавы.
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