ГБР направило в суд дело против нардепа Лероса

Об этом сообщила пресс-служба бюро.



Там напомнили, что 6 декабря следователи завершили досудебное расследование по Леросу.

Они установили, что 4 ноября Лерос, выступая в Верховной Раде, оскорбительно высказался по поводу высших должностных лиц государства.

В другом эпизоде следователи установили, что 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года. Постановлением суда Лерос должен опровергнуть распространенную им информацию.

"Народный депутат Украины намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности", - говорится в сообщении

Квалифицированы уголовные правонарушения как "грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу" и "неисполнение судебного решения".

Леросу грозит штраф от пятисот до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео , на которых якобы брат главы ОП Андрея Ермака – Денис Ермак – обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности.

Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.

4 ноября 2021 года народный депутат Гео Лерос с трибуны Верховной Рады показал президенту Владимиру Зеленскому средний палец и назвал главным изменником в Украине. 11 ноября ему вручили за это подозрение.

12 ноября 2021 года Леросу вручили подозрение из-за "пленки Ермака".