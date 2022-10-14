Гауляйтер Евгений Балицкий получил российский паспорт до полномасштабного вторжения РФ, - СМИ
Запорожский коллаборант Евгений Балицкий оформил российский паспорт еще до полномасштабного российского вторжения РФ в Украину
Об этом сообщило издание РИА-Мелитополь.
Стало известно, что документ был выдан 7 декабря 2021 года в оккупированном Крыму, с ним он свободно передвигался в Севастополь и Москву, проходил спецподготовку к так называемой спецоперации.
- 9 мая россияне "назначили" экс-регионала Балицкого псевдогубернатором Запорожской области. А 8 августа в Запорожье гауляйтер оккупантов Балмцкий распорядился подготовить псевдореферендум о присоединении к РФ.
- 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
- Впоследствии российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
- 5 октября президент России Владимир Путин подписал преступные законы о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.
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