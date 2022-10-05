Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Речь идет о ратификации "договоров" о присоединении и федеральных конституционных законов о "принятии как субъектов РФ" так называемых ДНР и ЛНР, а также временно оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Также он назначил:

Дениса Пушилина - "исполняющим обязанности председателя ДНР"

Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности председателя ЛНР"

Владимира Сальдо - "исполняющим обязанности губернатора Херсонской области"

Евгения Балицкого - "исполняющим обязанности губернатора Запорожской области"

20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.

Впоследствии российские захватчики объявили , что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей – подписал указы о признании Херсонщинской и Запорожской областей "независимыми территориями", а затем и "договоры о вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 года конституционный суд РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины. В сообщении говорилось, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский". А Путин внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

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