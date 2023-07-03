ФСБ заявила о якобы попытке покушения на гауляйтера Крыма Аксенова

Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в редакцию российского РБК.

Согласно сообщению, СБУ якобы хотела организовать подрыв автомобиля Аксенова. Подозреваемый россиянин 1988 года рождения был арестован. В ФСБ заявили, что его обучали в Украине минно-взрывному делу.

"В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию республики Крым и начал подготовку совершения теракта. Однако довести преступное намерение до конца взрывник не успел, поскольку при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", — заявили оккупанты.

Против подозреваемого возбуждено два уголовных дела, ему грозит до восьми лет лишения свободы.