ФСБ заявила о якобы попытке покушения на гауляйтера Крыма Аксенова
ФСБ России заявила о попытке покушения на жизнь крымского гауляйтера Сергея Аксенова, якобы организованного завербованным Службой безопасности Украины гражданином РФ
Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в редакцию российского РБК.
Согласно сообщению, СБУ якобы хотела организовать подрыв автомобиля Аксенова. Подозреваемый россиянин 1988 года рождения был арестован. В ФСБ заявили, что его обучали в Украине минно-взрывному делу.
"В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию республики Крым и начал подготовку совершения теракта. Однако довести преступное намерение до конца взрывник не успел, поскольку при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", — заявили оккупанты.
Против подозреваемого возбуждено два уголовных дела, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
- В мае ФСБ заявляла о якобы задержании агентурной сети ГУР, которая готовила покушения на главу оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова и главу тамошнего "парламента" Владимира Константинова, а также диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.
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