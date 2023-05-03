Об этом сообщают российские СМИ.

"ФСБ приостановлена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшей осуществление серии резонансных диверсионно-террористических актов в Крыму", - заявили в ФСБ.

Там утверждают, что сетью якобы готовились покушения на главу оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова и главу тамошнего "парламента" Владимира Константинова, а также диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкий к начальнику ГУР МОУ Кириллу Буданову офицер резерва военной разведки Роман Машовец, 1976 года рождения, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского" .

Также в РФ говорят, что задержали "членов глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ", действовавших в Крыму - граждан России и Украины Виктора Пидвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константин Евмененко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского. Их обвиняют в подготовке терактов, слежке за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретении огнестрельного оружия.

Также в ФСБ заявили, что якобы разоблачили организованный украинскими спецслужбами международный контрабандный канал из Болгарии, проходивший через территории Турции и Грузии, в Россию, которым поставлялись взрывчатые вещества и компоненты взрывных устройств под видом бытовых электроплит.