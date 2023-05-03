ФСБ РФ утверждает, что арестовала "агентов украинской разведки", якобы готовивших покушения на руководителей оккупационных властей Крыма
Федеральная служба безопасности России объявила о раскрытии "агентской сети ГУР Минобороны Украины", которые якобы готовили покушения на руководителей оккупационных властей Крыма
Об этом сообщают российские СМИ.
"ФСБ приостановлена деятельность агентурной сети Главного управления разведки Минобороны Украины, планировавшей осуществление серии резонансных диверсионно-террористических актов в Крыму", - заявили в ФСБ.
Там утверждают, что сетью якобы готовились покушения на главу оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова и главу тамошнего "парламента" Владимира Константинова, а также диверсии на объектах транспортной инфраструктуры полуострова.
"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкий к начальнику ГУР МОУ Кириллу Буданову офицер резерва военной разведки Роман Машовец, 1976 года рождения, занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского" .
Также в РФ говорят, что задержали "членов глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МОУ", действовавших в Крыму - граждан России и Украины Виктора Пидвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константин Евмененко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского. Их обвиняют в подготовке терактов, слежке за чиновниками с применением специальных технических средств и приобретении огнестрельного оружия.
Также в ФСБ заявили, что якобы разоблачили организованный украинскими спецслужбами международный контрабандный канал из Болгарии, проходивший через территории Турции и Грузии, в Россию, которым поставлялись взрывчатые вещества и компоненты взрывных устройств под видом бытовых электроплит.
- 14 апреля ФСБ сообщила о задержании двух "участников" крымскотатарского добровольческого батальона во временно оккупированном Крыму.
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