Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания танкеров, собранные портовыми агентами.

Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, плывет в Роттердам, Нидерланды, с грузом около 1 миллиона баррелей эмиратской нефти на борту.

Эта же компания также имеет нефть ОАЭ на супертанкере, направляющемся в Египет. Вполне возможно, что партия тоже окажется в Европе.

Издание отмечает, что предыдущие грузы из ОАЭ в Европу были доставлены в мае 2020 года, когда Covid-19 вызвал дефицит на нефтяных рынках, и сейчас, "на фоне презрения к России" и отказа от российских энергоносителей, поставки возобновляются.

Добавим, что в ЕС сейчас идет дискуссия вокруг нового пакета санкций, который будет включать и определенный вариант эмбарго на нефть из России.

Также отметим, что французский энергетический гигант Total отказался от закупки российской нефти и инвестиций в проекты РФ еще во второй половине марта.

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