Французский Total "на фоне презрения к России" заказал груз нефти в ОАЭ на танкере Moscow Spirit
Это первый со времен коронавирусного кризиса груз нефти из Объединенных Арабских Эмиратов в Европу, где покупатели отказываются от импорта из России после ее широкомасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания танкеров, собранные портовыми агентами.
Нефтяной танкер Moscow Spirit, нанятый судоходным подразделением TotalEnergies SA, плывет в Роттердам, Нидерланды, с грузом около 1 миллиона баррелей эмиратской нефти на борту.
Эта же компания также имеет нефть ОАЭ на супертанкере, направляющемся в Египет. Вполне возможно, что партия тоже окажется в Европе.
Издание отмечает, что предыдущие грузы из ОАЭ в Европу были доставлены в мае 2020 года, когда Covid-19 вызвал дефицит на нефтяных рынках, и сейчас, "на фоне презрения к России" и отказа от российских энергоносителей, поставки возобновляются.
- Добавим, что в ЕС сейчас идет дискуссия вокруг нового пакета санкций, который будет включать и определенный вариант эмбарго на нефть из России.
- Также отметим, что французский энергетический гигант Total отказался от закупки российской нефти и инвестиций в проекты РФ еще во второй половине марта.
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