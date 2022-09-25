Фортификационно россияне укрепляют Крым, а крымчане пытаются уезжать в третьи страны, - Чубаров
Рефат Чубаров, глава Меджлиса крымскотатарского народа, отметил, что крымских татар в списках на мобилизацию 70-80%, это целенаправленная вторая задача оккупантов - уничтожение взрослого мужского населения крымских татар
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"С военной точки зрения Крым укрепляется, с территории России оккупанты перебрасывают на полуостров тяжелую технику, подготавливают лагеря для военнослужащих, возможно, которых сейчас мобилизуют по всей РФ. Россияне усиливают укрепления на линии разграничения между полуостровом и оккупированной Херсонской областью", - рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Рефат Чубаров добавил, что возможность уехать из Крыма есть, но оккупанты поставили дополнительные блокпосты, соответственно, за проезд требуют деньги. По условиям состояния мобилизации, мужчины военнообязанного возраста, которые перемещаются в другое место, должны предупреждать военкоматы. Сейчас люди тысячами бегут из Крыма, чтобы доехать до третьих стран. А на блокпостах останавливают и спрашивают разрешение на выезд, соответственно каждый блокпост снимает с людей до 5 тысяч рублей.
"Проанализировав данные по отдельным населенным пунктам за первый день мобилизации, 22 сентября, мы были в шоке, потому что 70-80% в списках на мобилизацию - крымские татары. Это целенаправленная вторая задача, которую выполняют оккупанты, заключается в уничтожении взрослого мужского населения крымских татар. Вся ответственность за мобилизацию согласно законам РФ опускается на места и местные власти комплектуют подходы, понятно, что по указанию из Москвы. Пять лет заключения, которые предусматривают российское оккупантское законодательство за отказ мобилизоваться, люди не будут отсиживать, потому что я уверен, что Крым будет освобожден гораздо раньше", - подчеркнул Чубаров.
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