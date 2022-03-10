Формула-1 отказалась от официальных трансляций гонки на территории России
Разорван контракт с телеканалом "Матч ТВ", являющийся эксклюзивным владельцем прав на трансляции Формулы-1
Об этом канал сообщил в своем Твиттере, передает Эспрессо.TV .
Кроме того, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации.
Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы пересмотра гонки Формулы-1 или младших серий.
Отметим, накануне Россия потеряла единственного гонщика в Формуле-1 - "Хаас" расторг контракт с Никитой Мазепиным, его место в команде занял датчанин Кевин Магнуссен.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.94
-
EUR
Покупка 32.48Продажа 34.39
- Актуальное
- Важное