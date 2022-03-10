Формула-1 отказалась от официальных трансляций гонки на территории России

Об этом канал сообщил в своем Твиттере, передает Эспрессо.TV .

Кроме того, Формула-1 официально прекратила работу стримингового сервиса F1 TV на территории Российской Федерации.

Таким образом, в России отныне недоступны никакие официальные способы пересмотра гонки Формулы-1 или младших серий.

Отметим, накануне Россия потеряла единственного гонщика в Формуле-1 - "Хаас" расторг контракт с Никитой Мазепиным, его место в команде занял датчанин Кевин Магнуссен.

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